Fredrik Broman har varit egenföretagare i 26 år och driver sedan 2013 Aurora safari camp tillsammans med Jonas Gejke. I år startade ägarna även en ny satsning, nämligen The outpost lodge där man byggt om en gammal lanthandel i Mårdsel för att rymma fem dubbelrum och kunna husera upp till 18 gäster åt gången. Tanken är att besökarna här ska kunna njuta av naturen samtidigt som det bjuds på lokalproducerade måltider.

Och just det här med att söka sig ut i naturen för att uppleva och njuta av lugnet är en trend som växer sig allt starkare, enligt Fredrik Broman. Han stöter då och då på uttrycket ”forest bathing”. Uttrycket härstammar från Japan där det heter ”Shinrin-yoku” och det betyder helt enkelt att besöka skogen för att få bättre hälsa och välmående.

– Ordet är nytt men fenomenet är ganska gammalt. Skogen ger lugn för en allt mer urbaniserad människa. Vi har märkt det även bland norrbottningar från våra städer här i norr som också blir allt mer urbaniserade, säger Fredrik Broman.

Han tror att det finns många orsaker till att en trend som denna växer sig starkare.

– Det ena är just att det är en trend. Man vill ”bocka av” att man gör det som är trendigt. Det andra är att många människor behöver ett lugn i bland och tystnad. Det finns i skogen, säger han.

Fredrik Broman ser även fler trender. Bland annat att många utländska gäster vill ta del av livsstilen som nyborna på landet lever.

– Vi gör allt mer aktiviteter där vi gör saker tillsammans med bybor. Det är en mycket stark trend, säger han och ger ett exempel:

– I onsdags gjorde jag en foto- och byavandring i Sörbyn i ”mina fäders spår” för en grupp kvinnor från Malaysia. Vi gick genom byn och jag berättade om de olika husen, om den gamla affären. Vi mötte bybor som kom med bil och stannade och talade lite med dem. Sedan gick vi ned till kvarnstenen för att visa min farmor och farfars namn som är inristade där. Det var deras mest omtyckta aktivitet den dagen.

Även i Jokkmokk märker turistentreprenörerna av trender som skog, lugn och ro. Här har till exempel Yoga on ice blivit en efterfrågad aktivitet bland internationella besökare. David Björkén, marknadskommunikatör i Jokkmokk ger några exempel:

– Vi ser det inte minst i boendeanläggningarnas profil. I Snesudden har ett franskt par etablerat Lapland retreat med en tydlig naturnära och nedkopplad profil där gästerna ska kunna finna ro, men också kunna prova på olika naturnära aktiviteter som snöskor eller skidor. Sápmi nature camp i Nábbreluokta, som drivs av Lennart Pittja, har en tydlig samisk profil och har också uppmärksammats i National Geographic. Gästerna bor i Lavvus och får möjlighet till lugn och ro, men också möjlighet att lära sig mer om samisk kultur och lokala traditioner.

David Björkén tror att trenden till viss del speglar en global trend där värden som hållbarhet är viktigt.

– Den här typen av resande har ökat i status och innebär också ett sätt för resenären att uppleva sig medveten. Jag vet dock inte om gruppen helt väljer bort storstad; men det kan vara så att fokus för den primära reseupplevelsen skiftat så att regionen Swedish Lapland är den primära anledningen, men man kanske lägger in en hotellnatt i Stockholm längs vägen, säger han.

Emma Westin startade nyligen företaget Best of Abisko – guided tours där hon tar med besökare på turer i en av Europas sista vildmarker. Hon märker, precis som övriga turistentreprenörer, att allt fler människor efterfrågar just natur, tystnad och lugn.

– Det pratas mycket om tyst turism. Det handlar om att människor går ut i skogen och är helt tysta. Man vill komma ut och bara vara i nuet – det är en total kontrast till allt som har med städer att göra, säger hon och fortsätter:

– Vi förstår nog inte fullt ut vilken potential vi har här. Med all skog och orörd natur runt omkring oss sitter vi på en enorm rikedom.