Local fancy market, så kallas marknaden som äger rum på Bryggeriet i Luleå under lördagen. Mellan 12 och 16 blir det öppet hus i stora salen hos Villgot lokal & mat, där även Recover, Art by Souls, The North Tatoos och Wincent AB håller till.

På plats finns bland annat representanter från Renodlat, Strömnäsgården, Emporio Barattini i Luleå, Mathantverkshuset Vuollerim Deklikatesser och Järvtjärns Utegrisar.

– Det blir stationer där alla leverantörer presenterar sina produkter. Vårt kök kommer att servera maträtter och jobba ihop med leverantörerna. Man har även möjlighet att handla kläder, keramik och konst, och tatueringsföretaget har drop in-tider. Det blir som ett skyltfönster för allt vi har här, säger Camilla Isaksson, verksamhetsledare på Villgot lokal & mat.

– Vårt koncept är nordic fusion, där jobbar vi med lokalproducerade produkter som tvistas till i vårt kök. Vi har bjudit in leverantörer som vi handlar av och som vi använder i matlagningen. Tanken är att visa upp dem.

– Jag hoppas på ett vimmel av människor som är nyfikna på lokalproducerat, det vi brinner för, säger Camilla Isaksson.