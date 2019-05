Mannen anmäldes försvunnen under fredagskvällen, då anhöriga inte fått kontakt med honom.

Under lördagen har fjällräddare, samt svensk och norsk polishelikopter sökt efter mannen, men utan resultat. Sökandet har fortsatt under söndagen. Ett stort antal fjällräddare från Norrbotten och Västerbotten deltar i sökandet. Även en privat helikopter har använts i sökandet. Polishelikoptrar ansluter under dagen.

Mannen skulle enligt uppgift åka till en stuga i Skavlle. Han ska ha färdats på en skoter av märket Lynx. Skotern är svart med vita detaljer. Mannen bar svarta skoterbyxor, brungrön kamoflagejacka och svart mössa.

Polisen uppmanar personer som har sett mannen att kontakta dem på 114 14.