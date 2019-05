Mannen anmäldes försvunnen under fredagskvällen, då anhöriga inte fått kontakt med honom.

Under lördagen har fjällräddare, samt svensk och norsk polishelikopter sökt efter mannen, men utan resultat. Sökandet har fortsatt under söndagen. Ett stort antal fjällräddare från Norrbotten och Västerbotten deltar i sökandet. Även en privat helikopter har använts i sökandet. Polishelikoptrar ansluter under dagen.

Mannen skulle enligt uppgift åka till en stuga i Skavlle. Han ska ha färdats på en skoter av märket Lynx. Skotern är svart med vita detaljer. Mannen bar svarta skoterbyxor, brungrön kamoflagejacka och svart mössa.

Polisen uppmanar personer som har sett mannen att kontakta dem på 114 14.

Uppdatering 12:51

Vid lunchtid på söndagen hade fjällräddarna fortfarande inget spår efter mannen.

Uppdatering 16:40

Insatsen efter den saknade mannen är avslutad. Han påträffades avliden strax efter klockan tolv. Det finns ingen misstanke om brott utan troligtvis är ett sjukdomstillstånd som är orsak till dödsfallet.

­– Han anträffades en bit in på norska sidan, men det kommer hanteras som ett svenskt ärende. Vi har så bra samarbetsavtal med Norge, säger Mikael Baudin.

Anhöriga är underrättade.