Anva components har 79 anställda, 15 har varslats om uppsägning.

Per Hedberg är sedan i maj i år vd i företaget.

Vad händer?

– Vi är underleverantör till fordonsindustrin och vi påverkas som alla andra av att vi står inför en lågkonjunktur. Våra kunder drar ned sina prognoser och då måste vi göra det samma, säger Per Hedberg som tillägger att det inte finns så mycket alls att säga om saken i det här läget.

– De fackliga förhandlingarna är inledda men ingenting är klart. Av respekt för vår personal och våra kunder så vill jag inte gå händelserna i förväg. Allt måste få ha sin gång, säger Per Hedberg.

Så sent som i mars 2018 sade Mikael Nilsson, då vd Anva components i Kalix, så här till Svenskt näringsliv:

”Det känns väldigt bra just nu. Vi har ökat omsättningen med tio procent och anställt 21 nya medarbetare under året. Branschen är het just nu och vi får så många förfrågningar att vi inte hinner med att räkna på alla!”

– I och med att vi har kunder i fordonsbranschen så blir vi tämligen konjunkturkänsliga både i upp- och nedgång, säger Per Hedberg.

Sari Lindvall är ombudsman i facket IF Metall, sektion öst:

– Jag hör att det pratas om nedgång, men vi ser det inte i omfattande varsel just nu.

Frågor kring Anva components hänvisas till Mikael Bergman, IF Metalls klubbordförande på arbetsplatsen, Norrbottens Media har sökt honom.

Företaget startade år 1982 som HT Svarv. År 2014 fick företaget nya ägare, industrikoncernen Anva industries med säte i Västerås, och enheten i Kalix bytte namn till Anva components.