Med start på fredag 9 november visas under den kommande veckan 70 kort- och långfilmer i en blandad kompott – från mera lättsmält som senaste Mission Impossible-rullen till allvarsammare filmer som "Rekonstruktion Utöya".

– Vårt uppdrag är enkelt: Visa bra filmer för kirunaborna, säger ordförande i Arctic Light Film Festival Roger Bergström.

Det har man gjort med framgång i 28 år (festivalen är den 29:e i ordningen för ett år blev det två festivaler) och festivalen har överlevt teknikskifte efter teknikskifte.

Finns det ett intresse för filmfestival i streamingtjänsternas tidsålder?

– Det finns alltid ett intresse, men det är klart att sånt påverkar. När videofilmen kom såg vi en dipp, när dvd:n kom blev det en dipp. Pirate Bay orsakde en dipp och ifjol såg vi en dipp. Kanske var det för att folk knarkade tv-serier på streamingtjänster.

– Men till slut lessnar man på det också.

Men digitaliseringen har också hjälpt till.

– Tack vare den är det mycket lättare att få tag på film, förr fanns bara ett begränsat antal rullar.

Filmfestivalen har alltid försökt blanda högt och lågt och i år finns samarbeten men Kiruna Klätterklubb vid visningen av hisnande klätterfilmen "The Dawn Wall", med damhockeyn kring "Underdogs" och med konstgillet rörande "The Man Who Stole Banksy".

– Sedan har vi ett specialevenemang där vi visar "the Big Lebowski" i Scandics skybar. Filmen fyller 20 år så det är bara för den som vill att glida in i morgonrock och ta sig en White Russian.