Avgångselevernas avslutande utställning är årligen återkommande.

Här har de själva valt ut vad de vill visa från sina tre års skapande och här finns allt från foto, lineart med pennor och målningar till glaskonst och skulpturer i blandteknik och betong.

När Norrbottens Media hälsar på pågår arbetet inför för vernissagen.

Eleverna berättar att det är roligt att ställa ut.

– Det är kul, vi har lagt ned mycket tid och då känns det bra att visa upp det vi har gjort, säger Emelie Danell som liksom Emilia Ronkainen tycker att foto är roligast.

Emelie Danell har en webshop där hon säljer sina foton.

– Jag tänker att jag ska försöka hålla i gång den efter det att jag gått ut skolan också, säger Emelie Danell.

På utställningen är en del konstverk till salu, andra är privata.

Emilia Ronkainen säger att det är jättetråkigt att gymnasieåren strax är slut, men att det också är spännande att gå vidare.

– Jag ska läsa upp mina betyg och sedan söka till högskola, min dröm är att bli lärare. Barn trivs med mig och jag med dem, säger Emilia Ronkainen.

Northon Isaksson har gjort en skulptur med namnet "We are not your kind".

– Den är tillverkad av hönsnät, gasbinda och en massa trälim. Det tog ett bra tag att göra den, säger Northon Isaksson.

Lovisa Emmoth har i uppgiften att ta panoramabilder tagit bilder i hamnen Slussen i Nyborg, som resulterat i tre foton i utställningen.

Utställningen finns att se till och med den 23 maj.