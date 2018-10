Läs mer: Kroppsdelar vid älvstranden.

Efter ett intensivt polisarbete under två dygn med eftersökningar av kroppsdelar och informationshämtning, kom genombrottet under fredagen. En man hämtades in med hjälp av polisens insatsstyrka efter en massiv insats i centrala Kalix. Han anhölls kort därefter, på sannolika skäl misstänkt för mord.

På en presskonferens under fredagen uppgav Lars Öberg, till vardags områdeschef vid polisen i östra Norrbotten och nu polisiär spaningsledare, att både offer och misstänkta är av östeuropeisk härkomst.

Under lördagen förhördes den misstänkte av polisens förhörsledare.

Vid hans sida fanns advokat Jens Arnhof som företräder honom.

– Det enda jag kan säga är att han erkänner gärningen men bestrider ansvar för brott. Jag får utveckla det framöver, säger Arnhof.

Enligt en källa ska upprinnelsen till styckmordet finnas i en sprucken relation. Den man som nu sitter anhållen misstänkt för dådet lever i dag med en kvinna som tidigare haft en relation med offret.

Offret ska också ha varit föremål för relativt omfattande polisinsatser tiden innan han hittas mördad. Han ska bland annat ha hotat och ofredat personer i Kalix.

Kammaråklagare Anna Väppling, som leder förundersökningen tillsammans med kollegan Klara Dahlström, vill inte kommentera dessa uppgifter.

– Polisen har jobbat under helgen och det har lett utredningen framåt. Men på vilket sätt kan jag inte säga i nuläget, säger Anna Väppling till Norrbottens Media på söndagen.

– Jag väljer att inte kommentera det.

När det gäller uppgifterna om offrets relationer och den möjliga upprinnelsen till dådet, säger Anna Väppling:

– Det har jag ingen information om, om så skulle vara fallet, säger hon.

Bara för att fortsätta:

– Vi väljer så klart att inte gå ut med så mycket uppgifter i nuläget, och vill höra den misstänkte innan han får möjlighet att läsa om det eller ta del av det på annat sätt. Vi måste vara försiktiga i början.

Det var vid elvatiden på onsdagsförmiddagen som information inkom till polisen om att kroppsdelar hittats vid strandpromenaden längs Kalixälvens strand. Det blev början på en massiv polisutredningen.

Norrbottens Media kunde relativt bland annat snabbt avslöja att ett spår som polisen jobbade efter för att säkerställa identiteten var en tatuering på den mördade mannens ena underben.