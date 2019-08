Föreningen Kalix Agility står bakom den tre dagar långa tävlingen som lockat till 1100 starter.

De tävlande kommer från hela länet, men också från södra Sverige, Finland och Norge.

Alla, från nybörjaren till SM-ekipagen, kan vara med.

– Det är tredje året vi är här i Gammelgården, innan dess var vi fem, sex år på Näsbyängarna. Samarbetet med Gammelgårdens IF är jättebra, vi får vara här även på träningar och nu har de hand om campingen och serveringen, säger Elina Brämsgården, ordförande i Kalix Agility som har ett 50-tal medlemmar.

Intresset för agility lär växa.

– Det är kul och alla kan vara med. Den yngsta som är med i dag är fem år, den äldsta 75 år och alla raser från chihuahua till belgisk vallhund kan vara med, säger Tommy Vanhaniemi, Kalix Agility.

– Gemenskapen, säger Elina Brämsgården.

– Ja, och farten och glädjen hos hundarna, säger Tommy Vanhaniemi.

Runt tävlingsområdet finns husbilar och tält.

I ett tält finns Inger Nordvall och hunden Macki, Wocilla´s I do as I please, från Norrfjärden, Piteå.

Macki är en Shetland sheepdog, Sheltie, han blir tre år i september.

De har tävlat i klass tre, som är den högsta klassen, och erövrat sommarens andra cert i hoppklass.

Ytterligare ett cert innebär championat.

– Det är helt underbart, Macki går som ett smör, säger Inger Nordvall medan hon ger Macki små bitar ost.

Cecilia Westerlund, Kalix Agility, tävlar med två hundar och hon har tränat agility i fem, sex år.

– Vi har jätteroligt, det bästa är att alla kan vara med, säger Cecilia Westerlund.