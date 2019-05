När övningen hölls 2015 tog hon sig in på F 21:s område i Luleå genom att gräva sig in under stängslet tillsammans med Edla Lantto, även hon aktiv i Kvinnor för fred i Kiruna. Då skedde protesterna i samverkan med nätverket Ofog och de båda kvinnorna lade sig på landningsbanan med banderoller över sig. Gun-Britt Mäkitalo håller fast vid ståndpunkten att dialog är vägen till fred, inte militarisering. Hotet från Ryssland, som hon anser att det talas allt högre om, har enligt henne ingen förankring i verkligheten.

– Vad ska Putin (Rysslands president, reds. anm.) med Sverige till? Nu övar vi tillsammans med länder som tillhör Nato och USA och Nato ställer krav på Sverige. Vi får dansa efter deras pipa.

Gun-Britt Mäkitalo varnar för att militär upprustning och deltagande i övningar som ACE snarare gör Norrbotten till måltavla för eventuella fiender, istället för att skydda länet.

Från Försvarsmaktens håll tillbakavisar man att det skulle röra sig om en Natoövning, även om Sverige övar tillsammans med Natoländer, som Norge och Danmark. Claes Isoz är flottiljchef vid F 21.

– Det är viktigt att komma ihåg, Sverige är inte medlem i Nato. Men vi har samarbetat med Nato sedan 1991 och inom den här övningen sker inget som avviker från det normala, påpekar han.

Claes Isoz menar att det är övning i hemmiljö som är allra viktigast, eftersom det är här vi måste försvara oss mot ett eventuellt angrepp.

– Den här typen av övning ger den största effekten på våra förband.

Flygningarna kommer att ske under vardagar fram till klockan 21 på kvällarna. Allmänheten i Luleå kommer märka av ljud när flygplanen lyfter, men de flesta av flygningarna genomförs på så pass hög höjd att de inte hörs, uppger Claes Isoz.

– Boende i Jokkmokk kommer att träffa på amerikanska militärer, men de flesta som deltar i övningen håller till i Kallax. Luleåborna kommer att märka av övningen i stadsbilden genom att de träffar på utländsk militär som bor på stadens hotell.

Gun-Britt Mäkitalo uppger att de blir protester mot övningen i någon form, även om Ofog inte längre är lika aktiva.

– Det blir säkert demonstrationer i Luleå.

Claes Isoz uppger att beredskap finns för att hantera eventuella sabotageförsök mot övningen.

Totalt deltar ungefär 4 000 personer i övningen, varav cirka 300 från F 21. Övningen pågår till den 4 juni.