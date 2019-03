Den norske medborgaren utgick från Ritsem på söndag för en vecka sedan. Tanken var att mannen skulle vandra till Kvikkjokk genom Sarek-området.

Enligt polisens kommunikatör Peder Jonsson är mannen mycket erfaren fjällvandrare.

– Vi vet att han har utrustning för att vara borta i tio dagar. Han har tält, mat och andra förnödenheter som gör att vi tror att han lever, sade Peder Jonsson timmen innan mannen hittades.

– Han har förstått att han varit eftersökt då han inte dök på angiven tid.

Under lördag afton började det snöa i området. På kalfjället var det mycket besvärliga väderförhållanden vilket försvårade sökarbetet under aftonen och kvällen. Just vädret är en stor anledning till mannens försvinnande.

– Det började med att mannen gick in i fel dal. När vädret blev sämre valde mannen helt enkelt stannade och slå upp tältade. Där har han befunnit sig en tid.

Polisen använde helikopter i sökandet efter norrmannen och det var också helikoptern som fann honom.

Det här är inte det enda ärendet som fjällräddningen varit inblandad i under helgen.

En skoterförare som skulle åka mellan Riebnisluspen och Harrok voltade och hamnade i nöd. Mannen hade kontaktat en bekant och berättat att han voltat med skotern, oklart var. Därefter gick mannen inte att nå. Polisens vakthavande befäl beslutar inleda en fjällräddningsinsats. Fjällräddare kallades ut och sökte i området. Även polisens helikopter deltog i sökandet.

Under söndagsmorgonen hittade fjällräddare från Arjeplog mannen i en stuga.

Under lördagen kunde fjällräddare undsätta en kvinna som i Saltoluokta hade ramlat och skadad ena knät. Kvinnan fick flygas med ambulanshelikopter till sjukvården.