Det var i januari som en ventil gick sönder vilket ledde till att vatten forsade ut i en korridor vid köket och personalrummet på förskolan. Ungefär tre veckor senare började personalen och barnen känna av huvudvärk, torr hals och torra ögon. Undersökningar visade senare att vatten smugit sig in i fler delar av förskolan via golvet.



Under vintern flyttade hela verksamheten med 60 barn till Bolagsskolan som byggdes om för att anpassas till de nya förutsättningarna. I juni pågick arbetet med att riva invändigt och göra fuktmätningar för att ta reda på omfattningen av vattenskadorna. Nu vet Kirunabostäder lite mer.

– Det är inte hela förskolan som fått vattenskada, men hela förskolan är tömd, säger Carola Johansson, fastighetschef på Kirunabostäder.



Reparationerna tar lång tid.

– De vattenskadade golven är upprivna allihop och så har man fått riva upp delar av väggar också. Det är en omfattande vattenskada, säger Carola Johansson.

Om cirka två månader beräknas arbetet vara färdigt.

– I slutet av november tror jag att tidsplanen var satt, men eventuellt så kommer de inte kunna flytta då för att vi vill göra underhåll i de resterande delarna också som inte är berörda av vattenskadan. När verksamheten ändå är ute så gör man det samtidigt.

När väntas förskolan kunna flytta in igen?

– Jag kan inte säga någon exakt tid, vattenskadan ska åtgärdas först, sedan går man igenom övriga ytor efter det. Det kommer att bli en fin förskola med nya ytskikt.