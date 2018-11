Norrlands kustland

Mulet och tidvis lite regn eller snö. Under kvällen breder regnet ut sig över området, på delvis kalla vägbanor. 1-4 plusgrader och svaga vindar under dagen,

Norra Norrlands inland

Mulet och något duggregn eller snö. Under kvällen blir det mera allmänt regn och även då på delvis kalla vägbanor. I Lappland kommer det även snöfall. 0-2 plusgrader. Svaga vindar under dagen.

Norra Norrlands fjälltrakter

Molnen dominerar och under dagen rör sig både regn och snöfall upp söderifrån. Graderna kommer ligga nära nollan, och under natten blir det lätt snöfall. Svag vind under dagen och under natten sydostlig.