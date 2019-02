På onsdagen stod Stadsliv Kirunas projektledare Marie Wågberg på Hjampis för att samla in gymnasieelevernas tankar kring mötesplatser i nya centrum. Bakgrunden är ett uppdrag från Kiruna kommun att samla in underlag för vad en framtida sport, fritids- eller aktivitetshall i nya centrum ska innehålla. Det är ju nämligen så att även Kirunas sporthall kommer att stryka med när staden ska flytta och kommunen har öppnat en dörr för nytänk rörande mötesplatser för unga människor. När gymnasieelverna Johan Klein, Wilhelm Niemi, Axel Flygare, Sven Lindmark startade parkourverksamhet under GK Norra Nordens vingar i fjol så märkte de ganska snabbt att det blev trångbott i lokalerna.

– Idag har vi 25-30 aktiva och 60 barn som står på kö – det utan att vi gått ut med någon särskild information, säger Johan Klein.

Så de fyra grabbarna började spåna på en idé för att bygga en parkourpark i Kiruna. Något som idag tagit formen av projektet "Kiruna i Rörelse".

– Vi tänkte egoistiskt först, bara på oss själva. (skratt) Men efter ett tag insåg vi att det finns ett stort behov från andra klubbar som inte har nog med förutsättningar att utveckla sig inom sin sport i Kiruna idag, säger Johan Klein.

Därför tog gänget kontakt med Kiruna Klätterklubb, Rullklubben Myggan och Riksgränsens snowboardklubb som tillsammans med GK Norra Norden nu är del i projektet.

Vilka tänker ni er att hallen är till för?

– Alla som vill utöva spontansport. Vi tänker att det kanske är svårt att börja och i parkouren är vi en liten grupp med ganska unga personer men det finns säkert många fler som skulle kunna tänka sig att prova. bara det finns rätt förutsättningar, säger Axel Flygare.

Planerna för hallen är högtflygande. Klätterväggar, trampoliner, foampits, skateramper och ytor för parkour är delar av det som hallen skulle kunna innehålla. Innehållet i hallen är långt i från spikat och det finns planer på att samla unga och äldre på ytor nära varandra, till exempel genom att lägga till boulebanor och banor för padel. Marie Wågberg har varit involverad i projektet under en tid och har varit i kontakt med entreprenörer och tänkbara investerare – att bygga en hall är så klart en kostnads fråga.

– Sällan har jag sett så många entreprenörer som är villiga att själva investera, sen finns det några större aktörer som är intresserade. Men just nu hänger det på att kommunen hakar på, säger hon.

Som ett första steg i projektet kommer en parkourbana byggas i gruvstadsparken – med byggstenar från gamla stadshuset igloon.