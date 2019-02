– Vi har haft väldigt milt den här veckan men vi har kallare luft på ingång så på fredag ser det ut som att det kommer att ligga på minus, säger Moa Hallberg, meteorolog på SMHI.

På fredagen blir det en del moln och i fjällen snöfall. Mellan 5 och 10 minusgrader mitt på dagen. Under lördagen rör sig ett lågtryck norr om Sverige och för med sig en del snöfall över länet. Det kan även bli blåsigt. Temperaturen kommer att ligga mellan 5 och 10 minusgrader, i fjällen kallare.

Söndagen bjuder på en del solsken och mildare vid kusten med temperaturer på 1 till 5 minusgrader. I inlandet håller sig temperaturen på 5 till 10 minusgrader.

– Det ser ut att kunna bli en fin vinterdag om det håller i sig, säger Moa Hallberg.

Under måndagen växer ett högtryck fram.

– Fortsatt under veckan ser det ut som det är ett högtryck som dominerar under veckan. Det är mest under helgen som det kan bli snö och blåsigt. Sedan ser det ut som högtryck växer fram och mer vindstilla, minusgrader och lite snöfall för fjällens del. Så det ser ut att kunna bli ett bra sportlov, säger Moa Hallberg.

– Precis och även att få vinterkänsla till skillnad då mot vad det har varit den senaste veckan, säger Moa Hallberg.

Det kan bli något kallare under veckan och temperaturen röra sig ned mot 15 minusgrader, vid kusten troligen 6 till 12 minusgrader.

– Ni valde rätt vecka att lägga sportlovet på om man vill ha vinterväder, säger Moa Hallberg.