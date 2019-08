Läs mer: Ytterligare två män häktade

På fredag har det gått två veckor sedan den 29-årige mannen försvann. Polisen har lagt ner stora resurser i sökandet men har ännu inte hittat honom. Under den senaste helgen hade polisen spärrat av en plats på ett industriområde i Kiruna. Avspärrningen vaktades under nätterna av vakter. Polisens tekniker har varit på plats för att säkra bevis men vilken typ av information som samlades in vill varken polis eller åklagare kommentera. Avspärrningen upphävdes under söndagen.

Mannens försvinnande kopplas nu till tre män från Kiruna, 28, 37 och 38 år som alla sitter häktade på sannolika skäl misstänkt för människorov.

Brottsplatsen där människorovet, enligt vice chefsåklagare Anna Bergström, ska ha skett i två lägenheter som ligger mitt mot varandra och där två av de häktade männen är skrivna i var sin lägenhet.

Polisens tekniker ska ha hittat blodspår i en av lägenheten, uppgifter som Anna Bergström inte vill kommentera.

Advokat Håkan Lundström försvarar den 37-årige mannen som bor på en av adresserna.

– Min klient förnekar det brott han misstänks för. Han är oförskyllt inblandad i detta, säger Håkan Lundström.

Den 28-årige mannen står skriven på den andra adressen.

– Min klient har kommenterat detta i förhör men vad han har sagt vill jag inte kommentera, säger advokat Lars Grönberg.

Åklagaren vill inte heller kommentera uppgiften om att polisen letar efter ytterligare en gärningsperson.