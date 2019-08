I dag har 27-årige Simon Sedig fått jobbet som han drömde om. Som helikopterpilot åt Fiskeflyg har han fjällvärlden som arbetsplats. Genom sina flygarinsatser kan bland annat fiskare nå ut till de vatten som annars skulle kräva dagar av vandring för att nå.

– Jag möter många glada och förväntansfulla människor. Det här arbetet är positivt på flera sätt, säger han.

Han är uppvuxen i Skellefteå men båda hans föräldrar kommer från Gällivare. Halva året bor han nu i Stora Sjöfallet som ligger cirka 10 mil nordväst om Porjus.

– I fyra år.

– Jag drömde om det redan när jag var liten. Först ville jag bli en linjepilot och köra de stora flygplanen men med tiden förstod jag att det är väldigt lite aktivt flygande. Det är väldigt mycket autopilot.

– Nej. Här flyger jag verkligen själv hela tiden och det trivs jag med.

– Ja, absolut. Hundra procent.

– Den absolut största fördelen är väl att få göra någonting som man tycker är kul. Att flyga helikopter är inte bara ett jobb för mig utan det är verkligen någonting som jag brinner för och tycker är roligt. Sedan får jag ju besöka många platser. Det är ju också perfekt i och med att jag tycker om att fiska.

– Har jag en utkörning och sedan en rast i ett par timmar händer det att jag har med mig spöt. Då är det ju bara att lösa ett fiskekort och knalla ut. Det är ju en otrolig förmån.

– Sedan vet jag ju var man kan få bra med fisk så de gånger när jag är ledig kan man ta med sig ett gäng polare och sedan åka ut och fiska.

– Jag gillar ju att fiska i Tjirtjam i Kaitumälven. Jag har fått otroligt fina harrar där. Jag har aldrig fått någon monsterfisk men det brukar nästan alltid vara väldigt bra fiske där.

– Ja, absolut. När det är så fina dagar som det har varit ett tag nu är det ju en härlig känsla att blicka ned på det här vackra landskapet. Det är avkopplande.

– Rapadalen är ju svårslaget. Rapadalen och Sarek. De gånger man får privilegiet att flyga in i Sarek med någon same eller någon från länsstyrelsen är det alltid lika mäktigt. Vi flyger ju inte dit med passagerare så man får ju ta vara på de gånger när man får flyga in där. Vi brukar nästan slåss om de uppdragen (skratt).

– Jag har inte riktigt hunnit hitta någon sådan. Men tittar jag i bokningsschemat finns det några platser som man nästan längtar att få uppleva igen. Så fint är det här.

– Ja så är det. Men där har vi verkligen bra och mycket erfarna chefer i Per Grahn och Fredrik Lundkvist. De har flugit här så länge och vet exakt hur vinden och vindriktningarna påverkar flygandet. Blir vädret tuffare finns de alltid där och kommer med förslag vilket som är den bästa rutten vid just det vädret.

– Det är mycket värdefulla kunskaper. Om jag ska på ett svårt ställe som jag eller någon kollega inte har varit på tidigare följer de med och guidar och berättar hur man ska tänka.

– Det vet jag inte. Vi har det så jäkla bra på det här företaget och i Europa generellt när man ser på flygsäkerheten. Så det här är en av de bästa platser som man kan arbeta på som helikopterpilot. Jag har ju rest och surfat en del i Sydamerika men jag vet inte om jag skulle vilja arbeta där.

– Vi jobbar mycket mot rennäringen och samebyarna. Vi hjälper dem att samla in renarna. Det kan också vara lyftjobb där man transporterar saker kunder helikoptern. Vi är ju också en del av fjällräddningen så det blir en del sådana flygningar också. I fjol vid den här tiden hade vi på stationen nästan en fjällräddningsinsats per dag.

– Det kan vara allt från att hämta någon som har brutit ett ben eller som har stukat en fot till att åka iväg och undsätta någon som helt enkelt är utmattad och som inte orkar mer. Det brukar bli fler sådana uppdrag när är väldigt varmt på fjället.