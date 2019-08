Kalix En rapport om ett larm i ett fritidshus i Töre har kommit in till polisen. Enligt anmälan har gärningspersonen eller gärningspersonerna tagit sig in i huset via ett fönster. Det är ännu oklart om något har stulits. Polisen har varit på platsen och genomfört en brottsplatsundersökning och upprättat en anmälan om stöld.