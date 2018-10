Konsumentvägledaren Bosse Lång på Konsumentverket förklarar att det inte finns någon lag som säger att inkanaler måste rengöras.

– När det gäller inkanalsrengöring finns inga lagstadgade krav och är det någon som säger att de gör det på kommunens uppdrag bör man kolla det först innan man ingår något avtal, säger han.

En annan sak som ofta skapar förvirring hos konsumenter är vad man egentligen kommit överens om via telefon. Från och med den 1 september i år har lagen om avtal på distans ändrats – även om konsumenten och ett företag ingår muntligt avtal via telefon så är företaget skyldigt att skicka ut en skriftlig kopia som måste skrivas under. Dessutom gäller 14 dagars ångerrätt. När det gäller rengöringen av ventilation förekom ett tips om en person som krävts på ett högre pris än vad som först kommits överens om.

– Om någon erbjuder att göra en tjänst då är det alltid den offert och det pris som ni kommit överens om som gäller. Om ett företag lägger till en massa andra tjänster utöver den offerten och skickar ut en faktura så är det bara att betala det belopp som konsumenten anser att man kommit överens om och bestrida resterande belopp.

Det enda som krävs för att bestrida en faktura är att man uppger detta samt orsaken varför.

– Polisen har en bra hemsida, bestrid.nu, som är tydlig med tillvägagångssättet för att bestrida fakturor. Även om hemsidan avser bluffakturor så gäller samma regler vid fakturor som inte är en bluff men som ändå kan anses felaktiga, säger Bosse Lång.

När det gäller regelverk för sotning så rekommenderar konsumentvägledaren ett besök på Myndigheten för Samhällskydd och Beredskaps hemsida – msb.se.