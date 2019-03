Jordbruksverket har sammanställt en rapport där det framgår att svenskar under 2018 valde bort det importerade köttet till förmån för ett svenskt alternativ och överlag åt vi mindre kött än under 2017.

– Väldigt övergripande så handlar det om att vi är mer intresserade av hållbarhetsfrågor i dag och det visar sig på många olika sätt i vår konsumtion. På tallriken syns det genom att vi äter mer vegetarisk mat men också att vi vill att det kött vi äter ska vara hållbart producerat, säger Åsa Lannhard Öberg.

Jordbruksverket menar också att trenden ser ut att hålla i sig. Lannhard Öberg lyfter flera faktorer som orsaker till varför köttätandet minskar överlag. Hon lyfter hållbarhetsdebatten, klimatmedvetenhet och hälsofrågan, men också själva trenden.

– Det blir en slags rörelse och en del konsumenter vet knappt varför, man kanske bara hoppar på den här trenden. Går man till en detaljhandelskedja i dag så finns det väldigt mycket vegetariska alternativ och får man hem tidningen Buffé eller liknande så frontar de ofta med mera vego. Man kanske inte är någon jätteövertygad klimatvän eller hållbarhetsintresserad, men i grund och botten så grundar det sig där. Lite mindre men bättre kött, det är många som säger det och det gynnar det svenska köttet.

Under 2018 minskade förbrukningen av kött med 2,5 procent jämfört med under 2017. I snitt konsumerades 83,5 kilo kött per invånare.