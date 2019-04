När snön börjar falla plockar kommunen bort de betongbjörnar som står vid infarterna till många cykelvägar. Men när snön töar bort och cykelvägarna blir bredare och mer lättillgängliga börjar bilister smita över de nu vidöppna cykelvägarna.

– Som trafikant ska man välja bilvägarna och låta cykelvägarna vara. Sedan är det en uppgift för polisen att se till att de som kör på cykelvägar blir bötfällda, säger Patrik Ruumensaari som är produktionsansvarig för gatudriften i Luleå kommun och fått ta emot samtal om bilister som kör fel.

Just nu sopas vägarna rena från det grus som lagts ut under vintern, och arbetet kommer att pågå också under nästa vecka. Sedan ställs betongbjörnarna tillbaka på sin plats.