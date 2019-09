Den brittiska resekoncernen Thomas Cook har sedan en tid tillbaka haft det tufft ekonomiskt och i fredags meddelade resebolaget att de har gått i konkurs. Koncernen äger bland annat det svenska resebolaget Ving och under måndagen ställdes samtliga charterresor med Ving till och från Sverige in.

Under måndagen lyfte ett charterplan till Cypern via flygbolaget Norwegian från Luleå airport. Trots att det egentligen var resenärer som hade bokat resor via både resebolagen Tui och Ving som var inbokade på planet fick inte Vings resenärer följa med.

– Vi kan inte spekulera i varför Vings resenärer inte fick följa med på det planet. Men det är jättetråkigt för de som har längtat efter sin resa till solen, ett sånt här besked det är såklart en stor besvikelse, säger Ann-Christin Viklund, flygstationschef på Luleå airport.

|

Dagens inställda vingresa från Luleå drabbade 40-50 resenärer. Enligt Fredrik Henriksson som är kommunikationschef på Ving tog de beslutet om att inte låta deras resenärer åka med planet till Cypern då de inte i dagsläget inte kan säkra att de tar sig hem.

– Vi gjorde den bedömning efter att ha sett över vilka plan som vi kunde skicka ut med gott samvete. Det är bara att beklaga att människor inte kommer iväg men vi vill att de ska komma hem och det kände vi inte att vi kunde lova.

Nästa charterresa från Luleå för Vings resenärer är inplanerad till Mallorca och under veckan finns det planerade resor till bland annat Rhodos. Men det är svårt att säga hur framtiden för dessa resor kommer att bli.

– Just nu kan vi inte säga hur resten av veckan kommer att se ut. Vi hoppas att vi ska kunna få ut resenärerna på deras resor och vi vill kunna ge besked till alla så snart som möjligt, säger Fredrik Henriksson.

Är du drabbad? Hör av dig till redaktionen@norrbottensmedia.se