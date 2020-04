Det var sommaren 2015 och hösten 2017 som polismannen, som är i 40-årsåldern, eftersökte uppgifter om en handfull personer i polisens it-system.

En av de utsatta var en kvinna i 30-årsåldern som polismannen haft en kärleksrelation med. Polismannen gjorde även sökningar på närstående till kvinnan.

Den misstänkte polismannen, som förnekar brott, ställdes inför rätta i höstas misstänkt för en rad fall av dataintrång. Sökningar som polismannen gjorde under tjänstgöring i en arbetsledande i Norrbotten, men även via en arbetsdator som medförts till hemmet och under tjänstgöring på annan ort.

Luleå tingsrätt slog fast i domen som meddelades den 28 november i fjol att polismannen gjort sig skyldig till elva fall av dataintrång. Straffvärdet för brottsligheten låg på 100 dagsböter ansåg domstolen, men påföljden sattes ner till 50 dagsböter à 400 kronor för att polismannen riskerade att sparkas från sin anställning.

Trots detta har polismannen fortsatt arbeta i arbetsledande positioner. En verklighet som upprör polismän i länet.

– Det är stötande att man låter en polis som är dömd för den här typen av brott fortsätta leda arbetet, som i många fall handlar om brott i nära relationer, säger en polisman som vill vara anonym.

– Man undrar hur de tänker i polisledningen? För en utomstående måste det låta helt orimligt.

Enligt uppgifter till Norr Media har polismannen efter domen även utbildat personal. Utbildningar där bland annat våld i nära relationer har ingått.

– Är det verkligen etiskt att den här polismannen jobbar kvar på såna här positioner? säger en annan polisman.

Att polismannen har fått fortsätta arbeta har varit ett hett diskussionsämne i polishuset i Luleå, enligt en annan poliskälla.

I domen konstaterade tingsrätten att polismannen i flera fall varit jävig mot personer han sökt uppgifter om. En omständighet som innebar att han inte kunde göra tjänsterelaterade slagningar, som polismannens har försvarat sig med, på någon av dem.

Tingsrätten ansåg också att polismannen, med sin erfarenhet efter många år i yrket, borde förstått att det rörde sig om olovliga slagningar. Omständigheter som visade att polismannen haft brottsligt uppsåt.

Domen vann laga kraft den 2 mars efter att hovrätten inte beviljat prövningstillstånd.

Polisens ansvarsnämnd, PAN, meddelar beslut i ärendet efter sammanträden den 15 maj, eller den 10 juni.