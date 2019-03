Under förra året användes Youtube av 87 procent av Internetanvändarna i Sverige. Var tredje person besöker sidan varje dag.

Var femte person i åldrarna 17-35 ser aldrig på traditionell tv, enligt rapporten "Svenskarna och internet 2018".. Däremot ser allihopa på Youtube, även om tittandet under det senaste året minskat med sju procent bland 12-15-åringar och fem procent i åldrarna 16-25 år.

Webbplatsen föddes i ett garage den 14 februari 2005. Den grundades av Chad Hurley, Steve Chen och Jawed Karim, som för övrigt laddade upp den allra första videon. "Me at the zoo" var 19 sekunder lång och filmades under en vistelse på San Diego Zoo.

Den första Youtubeutbildningen i Sverige startades på Kalix Folkhögskola 2017. Totalt har ett 60-tal elever i åldrarna 17-60 år utbildats i Norrbotten. Medelåldern ligger på 34 år.