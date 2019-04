Daniel Mattila var ute på påskdagen för att tillsammans med några andra medlemmar i Dykarklubben Polar i Luleå öva isdyk, som de gör några gånger per år.

– Vi hade precis avslutat ett isdyk borta vid udden på Oskarsvarv. Vi tänkte bara dricka lite kaffe innan vi skulle åka tillbaka till dykarklubben. Då ser vi den här skidåkaren på norra sidan om bron och vi tänkte att det måste vara en riktig entusiast som åker nu.

Daniel Mattila och de andra dykarna ser hur den skidåkande mannen närmar sig bron. Eftersom isen ser ganska mörk ut under bron så hoppas de att han ska välja en annan väg. De ser hur mannen först stannar och liksom tvekar norr om bron.

– Men sedan – medan vi står och ser på – ser vi hur han tar sats och börjar staka. Sedan åker han rätt ner med huvudet före rakt genom isen.

En av dykarna har fortfarande torrdräkten på sig efter övningsdyket och Daniel Mattila, som har hunnit ta av sig sin, tar på den igen. Eftersom de är ute och övar har de också linrulle med sig. De börjar springa mot platsen där mannen har gått igenom isen.

Daniel Mattilas dykarkollega som redan hade dykardräkten på sig är först framme. En annan kommer snabbt fram med linrullen och snart får de en lina runt midjan på mannen. Daniel Mattila kravlade ut på isen och de lyckades lossa mannens skidor innan de kunde hjälpa honom upp.

– Isen var väldigt porös och gick sönder bit för bit när vi skulle ta oss fram till honom.

Räddningstjänsten, som också hade larmats om drunkningstillbudet, behövde själva inte ge sig ut på isen, eftersom dykarna då redan fått upp mannen ur vattnet och fört honom till säkrare is.

Räddningstjänsten kastade ner räddningsfilt och värmeväst från Bergnäsbron och sedan kunde de också undsätta mannen, som var kontaktbar, med räddningsflotte som de drog honom in till land med.

Reflektionen hos medlemmarna i dykarklubben var efteråt att om de inte hade övat just där och just då hade mannens odds att kunna klara sig varit betydligt sämre. Det var få människor i farten och möjligheten att någon ser eller hör en nödställd människa som befinner sig under bron är liten.

– Det är sådana otroliga tillfälligheter.

Trots att Daniel Mattila har lång erfarenhet av dykning är han tagen av påskdagens händelser.

– Man är ganska spak efter en sån här grej.