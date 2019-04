Gymnasieelever som har längre än sex kilometer till skolan har rätt att få ett kostnadsfritt busskort på LLT. Busskortet gäller till och från skolan under hela läsåret. Eleverna har möjlighet att uppgradera sitt skolbusskort till ett läsårsbusskort som innebär ett obegränsat antal resor under veckans alla dagar. För det betalar eleven 1 700 kronor per läsår och barn- och utbildningsförvaltningen står för resten, 1 828 kronor per kort. Även gymnasieelever som har kortare väg till skolan än sex kilometer kan köpa dessa läsårskort. 793 elever har köpt dessa subventionerade busskort, vilket kostar barn- och utbildningsförvaltningen cirka 1 450 000 kronor om året. Nu föreslår förvaltningen att de subventionerade busskorten ska tas bort från hösten 2019.

Ärendet tas upp på barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott på onsdag.