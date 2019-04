Hon dog på onsdagen efter en kort tids sjukdom. Vid tiden för sin bortgång var Carlsson ledamot av kommunfullmäktige i Luleå och barn- och utbildningsnämnden, samt förtroendevald i partidistriktet.

Hon sörjs närmast av barnen Anna, Sofia och Erik med familjer.

Så här skriver partikollegorna Nina Berggård och Bertil Bartholdsson i ett minnesord över Monica Carlsson:

"Vår partikamrat och vän, tidigare jämställdhetslandstingsråd Monica Carlsson, somnade in efter en kort tids sjukdom. Inträdet i Vänsterpartiet skedde i samband med FNL-rörelsens mest aktiva tid. Monicas politiska engagemang grundades i hennes vilja att arbeta för rättvisa, solidaritet och jämställdhet.

Monicas engagemang i landstings- och kommunpolitiska frågor fanns som en röd tid genom hennes hela vuxna liv och tog på allvar fart då hon tillträdde som jämställdhetslandstingsråd 2002. Monica hade också ett starkt internationellt engagemang och var bland annat under några år president för AER:s permanenta kommitté för jämlikhet (Assembly of European Regions) via Norrbottens Läns Landsting.

Detta gav henne möjlighet att i internationella forum tala om kvinnors rättigheter, jämställdhet och förstärkta rättigheter för minoritetsbefolkningar såsom, romer och kurder. Vid tiden för sin bortgång var Monica ledamot av Luleå kommunfullmäktige och barn- och utbildningsnämnden. Hon var också förtroendevald i partidistriktet.

Monica var en aktiv politiker in i det sista. Detta trots att hon vid den senaste partikongressen faktiskt utsetts med hederstiteln distriktsveteran.

Våra tankar går nu främst till barnen Anna, Sofia och Erik med familjer.

Monica Carlson blev 72 år och 10 månader. Hon kommer att lämna ett oerhört stort tomrum efter sig".

Nina Berggård, distriktsordförande

Bertil Bartholdson, distriktsombudsman