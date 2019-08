Med benämningen "Guldkusten" följer ett antal tunga kriterier som ska uppfyllas. Givetvis ska området ligga nära vatten och det ska gärna vara praktfulla fastigheter som inte sällan betingar ett högt pris vid försäljning.

Luleå har ingen brist på bra lägen. Vatten finns i stort sett överallt och det finns ett respektabelt antal områden och gator som skulle kunna ta på sig guldkustkostymen utan att den sitter illa.

Namnet används ibland i marknadsföringssyfte, inte minst när hus ska säljas. Och det klingar onekligen fint – vem vill inte bo på en guldkust?

Norrbottens Media beslutade sig för att finna mer information kring namnet och dess historia.

90-åriga Georg Palmgren arbetade som stadsingenjör i Luleå mellan åren 1966 och 1984. Han har koll på alla möjliga namn, stora som små, och guldkusten är inget nytt begrepp för honom.

För Georg Palmgren, Bergnäsbo som han är, har Mjölkudden sedan lång tid tillbaka varit guldkusten.

– Det blev ett område där folk som hade råd byggde fina hus, därför blev det kallat för guldkusten. Någonting i den stilen, säger han.

Georg Palmgren har en stor namnbank gällande Luleå där bland annat hus, ängar, fastigheter, ja allt möjligt, får sina egennamn förklarade. Namnen har han samlat på sig under sin tid i Luleå och under yrkeslivet där han bland annat arbetade mycket med fastighetsbildningar och tomter. Han ber oss vänta medan han kollar upp om han gjort någon notering kring Guldkusten. Och jodå, det finns.

– Nu ska vi se..."Benämning på stranden vid Mjölkudden men även Trollnäs i Bergnäset". Det är det enda jag har, säger Georg Palmgren som dock är övertygad om att det var Mjölkudden som först kallades för Guldkusten.

– Det var något som bara växte fram i och med att bebyggelsen kom till och folk började kalla det för det. Det var inget officiellt utan ett namn som bara kom, säger Georg Palmgren.

Möjligen kan det fördelaktiga läget ha spelat in i Mjölkuddens favör, solen brakade in under eftermiddagen och kvällen vilket gav ett guldaktigt sken på de fina fastigheterna.