– Vi måste börja prata mer om självmord och samhället måste uppmärksamma dem som lider av psykisk ohälsa, säger Marleéne Otmalm som är på väg till Sundsvall i bil på fredagen.

Sundsvall, närmare bestämt Kovlands ishall, är nämligen platsen för en hockeymatch till Gustavs minne och till stöd för organisationen Suicide zero under lördagen.

Gustavs bror Mathias spelar i hockeylaget Mighty Dronts. Lagkamraterna tog beslutet att stödja Mathias och spela en hockeymatch mot laget Suicide zero. Där medverkar välkända spelare som Jonatan Hedström, Per Styf, Per Hallin och Sebastian Lauritsen.

De ställs alltså mot Mighty dronts med Mathias Otmalm och med ytterligare en av Gustavs bröder, Philip.