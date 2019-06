– Medierna matar oss med hur en kropp enligt normen bör se ut och många blir osäkra och missnöjda, kanske speciellt i sommartider då vi ofta har lättare kläder på oss och befinner oss på platser som stranden där kroppar syns mer. Det är något jag inte vill spä på.

– Jag tänker att det handlar om hälsan, hur koppen mår, inte hur den ser ut.

|

En person som är överviktig kan ändå vara hälsosam, betonar hon.

– Om vi inte röker, dricker sparsamt med alkohol, äter hälsosamt och rör på oss kan en överviktig person ha minst lika bra hälsa som en normalviktig, som kanske röker eller dricker för mycket och aldrig äter frukt och grönsaker. Det är viktigt att inte bara stirra sig blind på kilon.

Att göra förändringar i levnadsvanorna som leder till förbättringar i hälsan behöver inte vara svårt.

– Ta ett litet steg i taget. Du kan börja med att äta lite mer fisk och grönsaker.

|

Hälsosamma matvanor, fysisk aktivitet, att avstå från tobak och att inte dricka för mycket alkohol minskar risken för hjärt- kärlsjukdom, diabetes typ 2, vissa cancertyper och övervikt.

– Det är dessa sjukdomar som dödar flest människor i världen i dag. Ju fler ohälsosamma vanor du har, desto större är risken att drabbas.

|

– Sommar och ledighet förknippas av många med öl och grill. Där kan man tänka till när det gäller vad man slänger på grillen. Att det inte alltid behöver bli den röda köttbiten, pommes frites och beasås.

|

Med rött kött menas gris, nöt, lamm och vilt. De senaste årens rön visar att det är cancerframkallande att äta mycket rött kött. Istället tipsar Malin Sand om att grilla fisk och grönsaker och koka färskpotatis till eller göra egen klyftpotatis i ugn. Fet fisk innehåller bland annat nyttiga fetter och grönsaker är fulla av vitaminer, mineraler och fibrer.

– Lax kan du lägga direkt på grillen men också i foliepaket. Magrare fisk funkar bäst i foliepaket.

|

I fiskpaketet kan du även lägga grönsaker, som exempelvis fänkål, purjolök och tomat samt smaksätta med dill och pressad citron. Det går såklart även att lägga skivor av förslagsvis zucchini, paprika eller aubergine direkt på gallret.

– Du kan lägga grönsakerna i samma marinad som du annars brukar marinera köttet i. Du kan använda olja, soja, vitlök, salt och peppar samt såklart andra kryddor och örter eller helt hoppa över marinaden. Grillade grönsaker blir väldigt smakrika som de är.

|

Istället för hamburgare kan du testa att variera med ett vegetariskt alternativ, till exempel formbar färs eller varför inte haloumi.

En annan sak hon tycker vi ska fundera på är vad vi tar med oss i picknickkorgen till stranden.

|

– Brukar det bli bullpåsen och läsken? Kanske du istället kan skära upp en vattenmelon hemma och ta med? Det är både gott och vätskerikt. Annan frukt och blandade nötter är också bra.

Istället för glass kan man göra en smoothie och ta med i en termos.

|

– Du kan ta frusna bär, banan och egentligen vilka frukter du vill och mixa det med mjölk, havredryck eller yoghurt. Vill du ha den mer matig kan du även stoppa i avokado, spenat och ett ägg. Något socker behövs inte.

Handlar det om en hel dag man ska vara borta är en pastasallad praktisk att ta med.

|

– Koka pasta hemma, gärna fullkornspasta. Du kan lägga i färdiga frysta köttbullar, gurka, tomat, sallad, paprika, sockerärtor, körsbärstomater och morötter. Om barnen inte gillar när det blandas går det att ha de olika ingredienserna i olika byttor så de kan plocka som de vill.

|

– Handlar det verkligen om att de vill det, eller har det blivit en vana, något de helt enkelt lärt sig att förknippa med strandhäng? Om man tog med sig en smoothie skulle barnen kanske tycka att det var minst lika gott. Sedan ska en ju självklart kunna äta glass på sommaren, men det behöver kanske inte bli varje dag.

Att dricka på sommaren är viktigt och då är så klart inte läsk det bästa alternativet.

|

– Vatten är det bästa – och det går dessutom att piffa upp! Stoppa i frusna hallon, myntablad, gurka, blåbär, citron, lime eller vad du tycker är gott och ställ en kanna i kylskåpet så att du alltid har den i beredskap när du behöver släcka törsten.

En risk på sommaren är att alkoholintaget ökar.

|

– Under semestertider är det lätt att dricka lite varje dag och då kan totalmängden bli för stor, varnar Malin Sand.

|

– Det finns två typer av riskkonsumtion när det gäller alkohol – att du dricker för stor volym totalt per vecka är det ena. Det andra intensivkonsumtionen då du dricker för mycket per tillfälle. I Sverige har vi en vana att vi dricker för mycket per tillfälle. Om vi behåller intensivkonsumtionen och dessutom lägger oss till med Medelhavsvanorna och dricker varje dag, så blir det lätt en riskkonsumtion.

Ett annat område som är bra att ta tag i på sommaren är fysisk aktivitet.

– På vintern tycker många att det är för kallt, men på sommaren är det ofta lättare att ta sig ut. Sommaren bjuder in till aktiviteter så som kubb, strandtennis och olika vattenaktiviteter och erbjuder många tillfällen till vardagsmotion då det blir lättare att både cykla och promenera.

– Självklart kan en gå på gym, om det är något som passar en. Men det viktiga är att hitta en lagom nivå som håller i längden och att inte sätta för höga mål på en gång. I grunden är det ju vardagsmotionen som måste fungera. 20 till 30 minuter om dagen eller minst 150 minuter per vecka är rekommendationen. När vi inte får till det så är det en riskfaktor.

En promenad i skogen gör mycket för sinnena också, påpekar hon.

– Skogen får hjärnan att slappna av och det kan göra minst lika mycket nytta som ett pass på gymmet.