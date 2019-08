Det var under onsdagen som polisen i Luleå fick ett tips om en man i en by utanför Luleå som sysslade med narkotikabrott. När polisen gjorde husrannsakan i mannens bostad hittade polisen en avancerad haschodling som, enligt polisen, räknas som normalstor. Bland annat hade mannen en odling i ett växthus. Den misstänkte mannen, som är i 35-årsåldern, greps och förvaras just nu inom psykiatrin.