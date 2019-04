– Det var verkligen jätteroligt, säger Hugo Nordberg.

När vi når honom sitter familjen på nattåget hemåt mot Luleå. Förutom Hugo var mamma Åsa Nordberg och mormor Camilla Nordberg med på resan.

Allt började med att Åsa Nordberg lyssnade på Jonas Gardells och Mark Levengoods podd. Där utlystes en tävling i att göra en cover. Mamma var dock ovetande om att Hugo skickat in sin egen version av Gardells "Det finns en väg".

– Jag ville överraska henne. Jag brukar inte sjunga speciellt mycket utan det var bara för det här tillfället, säger Hugo Nordberg.

Förutom biljetter till showen, som heter "The queen of f*cking everything", blev det en rundtur bakom scenen tillsammans med Gardell.

– Det var helt fantastiskt. Vi fick ett otroligt bemötande. Hugo är superstolt och jag tror han vuxit en decimeter under den här helgen, säger Åsa Nordberg.