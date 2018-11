Ett 60-tal hantverkare och konstnärer har flyttat in i skyttepaviljongen på Arcus när det är dags för årets upplaga av Konst och- hantverksmässan. Strax efter att portarna har öppnat är besökarna redan på plats.

I den första delen av hallen står Ida Revholm som målar naturmotiv och livscitat på porslin. Hon har varit sjukskriven sedan en tid tillbaka och startade sin verksamhet i april.

– Jag bara bestämde mig att nu jävlar kör jag. Jag skulle inte få någon ersättning ändå så jag tänkte att jag har inget att vinna eller förlora. Säljer jag inget så är det likadant som tidigare, säger Ida Revholm.

Till och från sitter hon i rullstol men skapande har gjort det möjligt för henne att återhämta sig och vara kreativ ändå. På muggarna står det peppande ord som "Vila för fan!" eller "No more fucks to givet".

– Då har man det här. Det är som terapi, så citaten kanske är åt mig också. Man skriver "Vila förfan gång på gång" och tänker snälla kan du vila själv då.

Lite längre ner i mässhallen står knopslagaren Leif Grönlund från Stensjökullen utanför Piteå. Han tillverkar allt från toapappershållare, servettringar och grytunderlägg till att smycka knivskaft med hampasnören i tjära. I slutet av 1990-talet sprang han på en man i julhandeln som höll på med tekniken.

– Jag frågade om han höll några kurser och det hade han. Sen var jag med i en studiecirkel och blev biten. Sen dess har jag hållit på.

Nyckelringarna tar cirka en halvtimme för honom att göra och de stora glasflaskorna kan ta upp till 60 timmar att sno.

– Jag har kvar den första nyckelringen jag gjorde och den kan man inte riktigt jämföra med den här. Övning ger färdighet, säger han och visar upp en nygjord nyckelring.

TV: Se när Leif Grönlund gör knopen som kan bära en flaska eller en säck

Konstnären Ann-Mari Karlsson gör allt möjligt med keramik, tryck och broderier. Det senaste påhittet var efter att en kompis hade en trasig boj som hon fick ta över.

– Jag borrade hål i den för jag visste att jag skulle ha keramikblommorna. Sen gjorde jag tryck på papper och då förstod jag att jag skulle ha hus runt den där bojen och då blev det sådär.

I hyllan syns hennes kärlek för väskor och klackar i form av små handväskor och högklackade skor i keramik.

– Jag gick alltid i högklackade skor tidigare men så skadade jag mig så att jag inte kan göra det längre och då började jag göra skor.

Inspirationen till skorna kommer delvis från tv-programmet "Lets Dance", berättar hon.

– Det var en som såg mina skor och sa att jag skulle konkurrera ut glasskon och så skulle jag göra något med ett rostigt järnör.