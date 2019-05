Klagomålen var många och kritiken tydlig. De boende på Östermalm menar att kommunen inte tar hand om området vid Ankdammen. Anna-Marita Johansson håller inte med.

– Det årliga underhållet vi gör där är att vi sätter ut en pump som pumpar in vatten i dammen när det blir vår och vi har renhållning varje vecka.

Hon berättar dock att renhållningen inte innefattar att plocka upp skräp som ligger i skogen runt om dammen.

– Vi går inte in i naturen så där varje vecka. Utan då går man runt vid bänkarna och plockar. In i naturen kanske vi går runt tre gånger per år. I alla liknande naturområden är det så.

De boende i området kritiserade även mängden av döda växter och nedfallna träd, men enligt Anna-Marita Johansson åtgärdar man inte sådant av hänsyn till miljön.

– Det växer ju väldigt sköra växter där så när vi gör såna här åtgärder så är det med silkeshandskarna på. Man ska vara väldigt växtkunnig när man går in där.

– Senast kan ha varit 2016-2017 kanske. När vi sköter en sådan slags natur så är det ungefär vart femte till åttonde år vi gör en sån insats.

Även den uteblivna pumpen fick kritik och där medger Anna-Marita Johansson att de funnits en problematik.

– Det har varit lite tekniska bekymmer kring pumpen. Det har varit problem med att entreprenören har fått vänta länge på reservdelar bland annat. Det är inte så att vi inte har gjort det för att det inte är prioriterat.