Under det senaste året har nästan 1300 bostadsrätter och 1420 villor sålts i Norrbotten. Bara 500 av bostadsrätterna ligger utanför Luleå. I Pajala, Arjeplog, Övertorneå, Överkalix och Jokkmokk såldes inte några bostadsrätter över huvud taget.

– Det är inte ovanligt att det ser ut så. I små kommuner är bostadsrätter ingen vanlig bostadsform, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk mäklarstatistik.

Den största skillnaden blev det från december 2017 till februari 2018 då priset bostadsrätter sjönk från 24 515 kronor per kvadratmeter till 21 197 kronor. Under våren och sommaren 2018 ökade priserna igen till 23 633 kronor under september.

Per-Arne Sandegren tror att en av anledningarna kan vara att Luleå är en studentstad.

– Små lägenheter som studenterna köper har ett högre kvadratmeterpris och det är en väldigt tydlig trend i utrpräglade studentstäder som Uppsala och Lund eller Umeå till exempel.

För tio år sedan låg priset för en kvadratmeter på drygt 8000 kronor i Luleå. Numer får köpare betala upp till 24 000 kronor. Det är en ökning på nästan 150 procent.

Rikssnittet ligger på 38 138 kronor per kvadratmetern, vilket är cirka 20 000 kronor mer än i Norrbottens län.

– Jämförelse med rikssnittssiffran är det fortfarande billigt men rikssnittet baseras mycket på Stockholm och Göteborg där det säljs flest bostäder i landet.