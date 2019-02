Hur som helst så är ALLA som vill välkomna till Gula paviljongen i centrala Luleå i dag mellan klockan 11-13. Där finns vår reporter, Rickard Björling, på plats för att föreviga din kärlekshälsning. Hälsningarna publiceras sedan på våra sajter på Alla hjärtans dag i morgon. Gratis förstås.

Kärlek till alla.

Love is in the air.