Rättegången mot mannen startar på torsdagen i Luleå tingsrätt. Den här gången står mannen åtalad för sexuellt ofredande. Han har, enligt åklagaren, ofredat en person genom att skicka meddelanden och bilder med sexuell innebörd vid ett 40-tal tillfällen under fem månader 2017. Den åtalade vidgår visst händelseförlopp.

Han står också åtalad för att under tre månader 2017, genom upprepade påtryckningar och uppmaningar eller löfte om ersättning förmått en person under 15 år att via telefon och Internet utföra sexuell posering vid tio tillfällen.

Förutom det så är mannen även misstänkt för att ha förmått ytterligare ett barn att utföra sexuell posering och emottagit och innehaft 235 barnpornografiska bilder samt en film.

Han är också åtalad för olaga hot, rattfylleri, ringa narkotikabrott, hot mot tjänsteman och ofredande bestående i att han har uttalat att en man är en svartskalle, jävla invandrare och neger.

Den misstänkte är tidigare dömd för ett flertal brott med sexuell karaktär.

2016 dömdes han för sju fall av sexuellt ofredande och även då för barnpornografibrott. Han dömdes även för olaga förföljelse och övergrepp i rättssak till nio månaders fängelse, en dom som hovrätten ändrade till skyddstillsyn med föreskrifter att han skulle genomgå en behandling.

2017 dömdes han återigen för fyra tillfällen av sexuellt ofredande, den här gången dömdes han till tre månaders fängelse.