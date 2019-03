Cirka 1 500 personer hade mött upp i stadsparken i centrala Luleå för att fira sina guldhjältar. För en spelare var det här en mycket speciell händelse. Rebecca Stenberg med fyra SM-guld, tre med Luleå och ett med Djurgården, väljer hon att avsluta sin framgångsrika karriär, trots att många har försökt att övertala henne att fortsätta.

– Men nu är det slut och det hade inte kunnat sluta bättre än så här, säger hon.

Luleå Hockey/MSSKs huvudtränare Fredrik Glader tycker att Piteåfödda Rebecca Stenberg borde hyllas rejält i sin hemstad.

– Jag tycket att Piteå kommun borde göra något. Rebecca är en av Piteås mest framgångsrika idrottare. Okay, Piteå har haft många duktiga idrottare men jag tror inte att någon har vunnit fyra SM-guld, säger Fredrik Glader.

Det var många som fick gå fram på scenen och bli intervjuad, en av dem var lagkaptenen Jenni Hiirikoski. Hon är inte världsbäst på att prata svenska men på frågan vad det är som har gjort Luleå så bra sade hon

– We have done många knäböj.

Andra som hyllades lite extra var Michelle Karvinen, målvakten Sara Grahn och Ronja Savolainen.

Tränare Glader berättar för Norrbottens Media vad laget har gjort allt sedan matchen i Coop Arena slutade.

– Efter matchen åt vi middag och vi firade guldet men fansen. Utan fansen har en stor med i segern, sade guldtränaren som nu ska bege sin till VM med det danska landslaget.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Emmeli Nybom höll ett mycket känslosamt tal till laget.

– Jo, det var känsligt. Jag tycket att det här laget har gjort något enormt, mycket blod svett och tårar, sade hon efteråt.