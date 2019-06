Det första man möts av är kråkorna som sållar ur de överfyllda sopkärlen. Lyktorna längs gångstigen är sönderslagna och på lekslottet flagnar färgen. På en asfalterade kulle har någon klottrat "skräp". Pirkko Ollenketo är skeptisk.

– Den här cementkullen, till vilken nytta är den?, säger hon

Hon berättar att hon tittade närmare på lekparken eftersom då barnbarnet skulle komma på besök.

– Är det verkligen barnvänligt? Jag tycker att barnen ska ha en fin plats att vara på.

Ur en av lyktorna hänger det eltrådar. Pirkko berättar att hon gjorde en felanmälan redan för två somrar sedan men hon tycker inte att problemen har åtgärdats. Hon är besviken på Lulebo som äger parken tillsammans med Riksbyggen. Lulebo har besiktningsansvaret.

– Alla våra lekparker besiktas årligen och problemen åtgärdas med en gång, säger Carl-Axel Sundbaum, fastighetschef för Lulebo.

– Sedan ska våra entrepenörer göra egna kontroller fyra gånger årligen.

Han beklagar att de sönderslagna lyktorna inte har åtgärdats.

– De har vandaliserats. Jag ser att det har kommit in en felanmälan för ganska länge sedan och den enda direkta åtgärden var att koppla bort elen, säger han.

Han berättar att styrelsen just beviljat en satsning på 4 miljoner under de kommande två åren för att rusta upp just lekparker.

– Vi inventerar och bedömmer hur det ser ut och var vi ska göra satsningarna. Om det krävs mer pengar ska vi äska mer, säger han.