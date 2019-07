2016 fick han diagnosen polyneuropati. Det är en nervsjukdom som leder till försämrad känsla i fötter och allt större svårigheter att gå. Sjukdomen har ofta ett långsamt förlopp.

I dag lever Leif Hjort med smärta 24 timmar om dygnet.

Trots det besteg 57-åringen sydtoppen på Kebnekaise i lördags efter att ha vandrat de två milen från Nikkaluokta till Kebnekaises fjällstation.

|

– Jag hade hoppats på en vilodag för mina fötter, men ställdes inför valet att nå toppen dagen efter eller bli kvar på fjällstationen i väntan på bättre väder. Jag kunde inte vänta. Smärtorna gjorde att jag var så nära att ge upp 600 meter från toppen.

På något sätt lyckades han ta sig upp, men vid det laget var smärtan i fötterna så stor att han fick hasa nedför berget tillbaka till fjällstationen.

Under torsdagen får Norrbottens-Kuriren syn på kämpen strax norr om Boden. Utrustad med en vagn med tält, sovsäck, torra kläder och solcell för mobiltelefonen är han på hemväg. Det handlar om en cykeltur på 143 mil.

Lördagen den 13 juli, kl 11, beräknar han att nå målet.

– Det är min tredje dag på cykeln. Just nu har jag riktigt ont i fötterna. Det tar på mitt humör, men jag försöker fokusera på en mosbricka i Boden.

Varför gör du det här?

– Jag vill visa att det finns möjligheter även för andra i samma situation och för att samla in pengar till forskningen om polyneuropati. Hittills har jag fått in 6 000 kronor via min Facebooksida.

0920 - 26 29 03