Från midnatt på fredagen så bröt en pilotstrejk på SAS ut. Den berör nästan alla SAS 1 500 piloter och kraven är att man vill förbättra schemat, ha en lön som är jämförbar med konkurrenter i Europa och samarbetsavtalet.

Piloterna vill ha en löneökning på 13 procent medan den genomsnittliga löneökningen är knappt 2,2 procent för 2019. De svenska SAS-piloternas genomsnittliga utbetalda lön var förra året 93.000 i månaden (inklusive tillägg och traktamente).

På Luleå Airports informationstavla är alla SAS-flygen utom ett inställt.

|

– Morgontrafiken var de enda flyg som inte drabbades av strejken, säger Ann-Christin Viklund till Norrbottens Media.

SAS har gått ut med information och alternativ till de resenärer vars flyg har blivit inställda under dagen. Än så länge har 315 avgångar ställts in och under fredagen räknar man att ungefär 70 000 människor drabbas men ytterligare 100 000 i helgen.

– Jag har haft semester med mina två barn i Luleå i två veckor. Det känns inte jätteroligt att behöva ta ytterligare semester för att komma hem, säger resenären Maria Engström och fortsätter:

– Vi kommer att kunna flyga till Stockholm men blir fast på Arlanda då vårt anslutningsflyg till Bryssel var bokat med SAS.

|

Enligt Ann-Christin Viklund tror man ej på någon anstormning av resenärer på Luleå Airport då information har gått ut till de drabbade men är beredda för eventuella frågetecken hos internationella resenärer.

– Det är tråkigt att de ska strejka, jag hoppas det löser sig. Men det är svårt att säga kring lönerna då jag inte vet vad de tjänar på andra flygbolag, säger Maria Engström.