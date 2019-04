Det beskedet lämnar förundersökningsledare Jenny Lindmark på tisdagen.

– Ärendet är nedlagt. Några brottsmisstankar finns inte, säger hon.

Det betyder dock inte att polisen har lyckats lösa gåtan med hur branden startade. Brottsrubriceringen var inledningsvis mordbrand.

– Vi vet inte vad som hänt. Det är en totalbrand och då är det mycket svårt att fastställa vad som är orsaken till branden, säger Jenny Lindmark.

– Nej, det kan vara allt möjligt. Elfel, exempelvis. Men det är bara gissningar.

– Nej, det finns ingenting som tyder på något brott.

Läs mer: Så utreds branden på Kallkällan

Under arbetet med förundersökningen har polisen genomfört förhör med personer kopplade till livsmedelsbutiken och med personal ur räddningstjänsten som var inblandade i släckningsarbetet.

Dessutom har man genomfört en undersökning av brandplatsen.

– Vi har gjort de utredningsåtgärder som vi anser behövts, säger Jenny Lindmark.

Branden hade ett dramatiskt förlopp.

Larmet kom till räddningstjänsten vid 01.15 natten till skärtorsdagen. Livsmedelsbutiken ligger i anslutning till bostadshus men räddningstjänsten lyckades förhindra spridning.

Rökdykarna gick in i livsmedelsbutiken via huvudentrén, inledningsvis för att söka efter personer som kunde befunnit sig i lokalen. De tvingades dock ganska snart ta sig ut för att inte riskera sina egna liv. Strax därefter exploderade fönstren av hettan,viket innebar att branden tilltog och taket rasade in.

Fastigheten ägdes av Rikshem.