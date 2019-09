Domen från förvaltningsrätten i Umeå gäller en otillåten direktupphandling av hyrläkare från ett bemanningsföretag som Region Norrbotten gjorde i december 2017.

– Det är inte bra att vi får en avgift på fyra miljoner. Vi hade naturligtvis hoppats på en annan dom, säger Victoria Arenbro-Forsberg, inköpschef på Region Norrbotten.

Region Norrbotten ansåg sig vara tvungen att köpa in läkartjänster eftersom man inte hade egen personal och den gemensamma upphandlingen av hyrläkare och specialistsjuksköterskor som man gjorde tillsammans med Västerbottens läns landsting, Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland hade blivit försenad.

– Vi är fyra inblandade parter, det som kommer att ske i närtid är att våra respektive jurister kommer att överlägga, om vi accepterar domen och betalar eller om vi ska ta den vidare till kammarrätten, fortsätter Victoria Arenbro-Forsberg.

– Under tiden vi varit avtalslösa har de här tjänsterna varit nödvändiga men förvaltningsrätten har gått på Konkurrensverkets linje, tillägger hon.

Under 2017 köpte Region Norrbotten in specialistläkartjänster för cirka 128 miljoner kronor exklusive moms, utan föregående annonsering. Samtliga direktupphandlingar av samma slag som gjorts under hela räkenskapsåret ska räknas samman när man beräknar kontraktsvärdet. Upphandlingsskadeavgiften kan som mest bli tio miljoner kronor, eller maximalt tio procent av upphandlingens värde.

Konkurrensverket gick till domstol och begärde att Region Norrbotten ska dömas att betala fyra miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift, vilket förvaltningsrätten biföll.

Förvaltningsrätten anser att vissa omständigheter är förmildrande; överprövningen har dragit ut på tiden och direktupphandlingarna har varit tidsbegränsade. Men den otillåtna direktupphandlingen är delvis orsakad av omständigheter som Region Norrbotten råder över, det sammanlagda kontraktsvärdet är mycket högt och regionen har tidigare dömts att betala upphandlingsskadeavgift skriver förvaltningsrätten i domen.

– Vi tycker vi var ute i god tid, vi lämnade över uppdraget 2015 till Västerbotten, säger Victoria Arenbro-Forsberg.

Den gemensamma upphandlingen försenades, först på grund av att man gjorde ett omtag och sedan överklagades tilldelningsbeslutet i flera rättsliga instanser.

– Vår avsikt har aldrig varit att kringgå lagstiftningen, säger Victoria Arenbro-Forsberg.