Det meddelar bolaget på sin hemsida under fredagseftermiddagen. Värst drabbad är trafiken mellan Piteå och Luleå. Två avgångar med linje 14 ställdes in. Länstrafiken meddelar vidare att de bussar som går inte kommer att svänga in i Rosvik och Norrfjärden.

Linje 208 mellan Piteå och Lillpite är inställd.

I övrigt är det förseningar.

City buss, som kör lokaltrafiken i Piteå, valde vid 16.30-tiden att ställa in all trafik fram till lördag morgon.

Luleå lokaltrafik hade störningar och förseningar vid 16-tiden och ett par timmar framåt. Bland annat svängde bussen inte in till Luleå ridklubb på Hertsön.

Men efter klockan 18 meddelade LLT på sin Facebooksida att trafiken i stort sett rullar enligt tidtabell igen.