Historien hade kunnat få ett ännu sorgligare slut, men fölets ägare kontaktade Madelene Wikstén, som föder upp travhästar i Boden. Hon gick ut och efterlyste ett sto som hade förlorat sitt föl, utan framgång.

– Jag hade själv två ston som skulle föla inom kort och jag sade till fölets ägare att jag hör av mig när det sätter igång. Klockan 21 på onsdag kväll ringde jag dem, då var den ena hästen på väg att föla.

Ägarna till det moderlösa fölet anlände till Madelen Wiksténs stall under kvällen och när stoet hade fött sitt föl togs hon ut ur boxen. Det moderlösa fölet placerades bredvid det nyfödda fölet och smordes in med fostervatten för att de skulle lukta likadant. Sedan leddes stoet, som bär namnet Bokli May, in i boxen igen.

– Hon trodde då att hon hade fått två föl. Allt har fungerat helt prickfritt fram tills nu, meddelade Madelene Wikstén på fredagseftermiddagen. Det moderlösa fölet har varit i god form hela tiden och stoet matar och tar hand om både sitt biologiska föl och bonusfölet. Madelene Wikstén har stor erfarenhet av att föda upp hästar och har gjort på samma sätt vid tidigare fall när ston har avlidit efter förlossningen. Det är, enligt henne, den bästa metoden för att rädda ett moderlöst föl.

– Jag har gjort så här i åtminstone fem fall. Det är inte lätt att föda upp ett föl med hjälp av flaskmatning. Det blir inte heller bra senare, eftersom att en sådan häst kan tappa respekten för människor, säger hon.

På fredagen släpptes de båda fölen ut i hagen för första gången och den något ovanliga hästfamiljen mår väl.

– Tvillingfödsel bland hästar är ovanligt. Ett sto orkar oftast inte bära fram två föl och de har svårt att få plats i magen.