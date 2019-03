Nyhetskrönika Fem gånger har Mia Skäringer fyllt Globen med föreställningen ”Avig Maria – No More Fucks To Give”. Nytt rekord, hundratusentals sålda biljetter, utan att hon fläkt ut sig i en enda TV-soffa. Vi kommer att tala om det otvetydiga budskapet i framtiden. Därför bör du också ta det till dig.