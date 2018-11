Förkortningen ABC står för alla barn i centrum. Träffarna riktar sig till föräldrar från andra länder med barn i åldrarna 3-12 år. I går höll pedagogen och projektledaren Susann Strömbäck den sista kursen i Råneå.

– Det här är det svenska sättet att tänka i bemötande av barn. Det som är så bra är att vi utgår från likheterna istället för olikheterna, säger Strömbäck.

Khair Muhamamt Zarifi från Afghanistan bor i Råneå och han är far till tre barn där de två äldsta är 13 och 14 år gamla och den yngsta ett år. Han tycker att kursen har gett honom bra och värdefull information.

– Den har visat hur man på ett kärleksfullt sätt kan ha en bra relation med barnen genom att prata. Och prata på rätt sätt, säger han.

Under kursens gång har Susann Strömbäck lyft fram olika praktiska exempel. Sedan har man samtalat runt dessa. I utbildningsmaterialet finns också korta videofilmer där man på ett humoristiskt och realistiskt sätt har visat olika situationer ur vardagen där det är lätt att det skär sig mellan barn och föräldrar.

– Det är värdefullt för föräldrar att träffa andra föräldrar och få lite stöttning och få lite tips och råd. Till exempel hur man bör agera när man tappar tålamodet och blir arg, säger hon.

Liknande utbildningar för svenska föräldrar har funnits i Luleå kommun i nästan tio år. Nu har man riktat sig specifikt mot utrikesfödda föräldrar.

ABC-projektet där fokus ligger på utrikesfödda startade under 2017 och har snart pågått i två år. Under träffarna på Västihällan i Råneå har det många gånger varit mellan 20-30 personer. Under de senaste veckorna har hela 60 av Råneås 140 asylsökande lämnat samhället. På den sista träffen kom därför bara åtta personer. Khair Muhamamt Zarifi deltog i diskussionen som uppstod efter de olika exemplen.

– Vår situation där det finns en hel del osäkerhet runt framtiden gör att man kanske blir ännu mer stressad. Då finns risken att det kan bli fel mellan barn och förälder. Den här kursen har påmint mig hur man bör vara och vad man bör säga till varandra. Är man trött och stressad ökar risken för att man kanske skriker och bråkar istället för att prata på ett bra sätt, säger han.

Någon fortsättningen på ABC riktat mot utrikesfödda boende i Luleå kommun finns inte i dagsläget.

– Föräldrastödet i kommunen ska nu ses över och det är bra. Vi har ett jättebehov i kommunen hos föräldrar som vill gå det här. Då inte bara utrikesfödda, säger Susann Strömbäck.