Den som vill resa i tiden i sommar behöver inte åka längre än till Karlsvik. I juli månad kommer Norrbottens järnvägsmuseum ta med passagerare på en nostalgisk färd i deras senaste inköp. En rälsbuss byggd 1958.

– Jag fick i uppdrag att jaga rätt på en rälsbuss. Och till slut hittade jag en hos en stiftelse i Dalsland. De hade en över där, och det gick ju bra att köpa den men sedan skulle den upp hit också. Jag tror det kostade dubbelt så mycket som själva rälsbussen att få den fraktad hit, säger Jan Bergsten som är föreståndare för museet.

Rälsbussen valdes för att den redan var i bra skick och skulle kunna tas i bruk. Så ungefär ett år efter att rälsbussen kommit till sitt nya hem är den redo att ta emot passagerare. Det brukar vara populärt på somrarna. Särskilt för barnfamiljer, säger Jan Bergsten.

– Det är skitkul. Min far var överbanmästare och vi bodde vid banan, alldeles in på knuten. Och man gick in och lekte på lokstallarna. Men i dag har många barn aldrig åkt tåg, säger han.

Rälsbussen Y7, som modellen heter, användes över hela Sverige. SJ hade mer än 600 i bruk. Men innan just det här exemplaret kunde tas i bruk krävdes en del förberedelser. En lärare och en examinator behövde komma på besök för att lära museets medlemmar att köra den. En av de som lärt sig köra rälsbussen och som kommer att köra passagerare i sommar är den före detta lastbilsföraren Björn Nordström.

– Det är ungefär som att köra en lastbil, men jag slipper styra. Jag har ju kört det mesta så jag kan lika gärna köra det här också, säger han.