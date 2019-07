Männen arbetade tillsammans och fångades vid flera tillfällen på övervakningskameror i butiker de besökte i syfte att stjäla verktyg. Båda männen är återfallsförbrytare.

Den yngre av de två dömdes så sent som i maj till tre månaders fängelse för stöld och narkotikabrott. Den äldre dömdes också till fängelse under våren. I april fick han fyra månaders fängelse för bland annat häleri. Men det hindrade inte männen från att fortsätta sin stöldturné.

Under maj och juni gick männen gemensamt in i flera butiker i länet och gömde olika varor under sina jackor innan de smet ut. De stulna varorna är värda ungefär 10 000 kronor. Männen frias i ett fall, där varor till ett värde av ungefär 15 000 kronor försvann.

Den yngre döms för tre fall av stöld, ett fall av ringa stöld och ett fall av olovlig körning. Straffvärdet är tre månaders fängelse men mannen döms till skyddstillsyn med en behandlingsplan för hans narkotikamissbruk.

Den andra mannen döms för två fall av stöld och olovlig körning till två månaders fängelse.