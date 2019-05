Vad är bra för en kommun och för människorna som lever där? Den frågan är svår att besvara entydigt. För en småbarnsmamma som undertecknad är de största vardagshjältarna engagerade pedagoger och duktiga idrottsledare. Gemensamt för dem är att de gör lite mer än vad de måste. De brinner för något och människor omkring dem får en varmare tillvaro tack vare deras glöd. För någon som lever andra faser i livet har hjältarna andra dräkter. Och många finns det där ute omkring oss som skulle förtjäna ett pris. Alla kan de få chansen att utses till Årets Luleåbo.

Människor som gör bra saker för andra kan vi inte få för många av. Därför vill vi som mediehus sätta ljuset på vardagshjältar och goda förebilder, som i sin tur kanske inspirerar till nya goda gärningar. ”You can’t be what you can’t see”, är ett uttryck jag gillar och som fångar vikten av just förebilder. Norrbottens media har som ett av sina mål att göra Norrbotten till en bättre plats att leva på. Årets Luleåbo har samma syfte med fokus på Luleå och det är nu dags att nominera personer som gjort bra saker för vår kommun och inspirerar andra. Tidigare år har priset gått till allt från musiker till läkare och flera år har priset gått till personer med engagemang i olika aspekter av mänskliga rättigheter. Vem tycker du förtjänar att lyftas?

Förra året var det en trött hockeystjärna som överraskades på flygplatsen en sommardag efter en lång resa från Kanada. ”Nyckelspelare i såväl landslag som SM-guldvinnande Luleå Hockey/MSSK. Utmärker sig även utanför isen i viktiga jämställdhetsfrågor” löd juryns motivering vid urvalet. Kurirens läsare hade röstat fram Johanna Fällman. Lätt förvirrad men väldigt glad tog hon emot priset. ”Den finaste titeln jag fått”, sade hon då efter en stunds betänketid. ”Svårt att hitta en mer äkta Luleåbo än henne”, sade senare tränaren Fredrik Glader som tyckte att priset var ytterst välförtjänt. Liksom alla de som lagt sin röst på henne.

Namn på andra som fått priset är: Astrid Johansson (2013), Simon Laiti (2014), Petter Nyberg (2015), Ingela Linqvist (2016) och Meta Wiborgh/Mats Eliasson (2017).

Det är ni läsare som avgör vilka som blir nominerade till priset Årets Luleåbo och vem som sedan röstas fram som vinnare. Den 28 maj stänger vi nomineringen, så passa på! Vem är årets Luleåbo i dina ögon? Mejla till nominera@kuriren.com